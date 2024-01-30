Спеціалісти розповіли, як дешево позбутися вапняного нальоту на крані у ванній: Сяятиме, як новий

Вапняний наліт – це крейдяні, тверді відкладення, яке утворюються в місцях, де вода нагрівається або залишається стояти протягом тривалого часу. На кранах у ванній та кухні утворюється вапняний наліт, оскільки вони постійно контактують з водою.

Твердий вапняний наліт дуже важко видалити з кранів, не подряпавши їх, і до цього потрібно підходити обережно. Однак є дешевий спосіб позбутися нальоту, повідомляє Express.co.uk.

Щоб боротися з вапняним нальотом навколо крана у ванній кімнаті, змочіть стару тканину в лимонному соку або оцті, забезпечивши повний контакт з металом, і дайте їй намокнути протягом години. Промийте та повторіть, якщо потрібно.

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Щоб створити розчин для боротьби з нальотом також можна змішати у пляшці з пульверизатором половину води та половину білого винного оцту або лимонного соку.

Розчином можна побризкати на ділянки з вапняним нальотом і залишити на 30 хвилин. Якщо плями особливо стійкі, можливо, спрей потрібно залишити на довше.

На завершення добре протріть кран серветкою з мікрофібри. Це має прибрати весь наліт та непривабливі плями.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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