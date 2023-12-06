Фахівці розповіли, де тримати банани, щоб вони не ставали коричневими

Банани важко зберігати твердими та жовтими протягом тривалого часу. Але, за словами експерта, це можливо, якщо поміняти вазу з фруктами на інше кухонне місце.

При неправильному зберіганні, фрукти можуть пом’якшитися і стати кашоподібними, коли їх переміщати. Однак зберігати їх правильно не складно, повідомляє Express.co.uk.

Банани виділяють газ етилен, стають коричневими, тому, теоретично, щоб зберегти їх стиглими, ви повинні запобігти проходженню газу вниз і навколо фрукта. Одне ключове правило щодо бананів – тримати їх подалі від інших продуктів.

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Це означає, що потрібно відмовитися від вази з фруктами та помістити банани подалі від апельсинів, слив та інших швидко дозріваючих фруктів.

Встановлення окремої вази для фруктів, присвяченої бананам, є одним із способів вирішити проблему. Невеликі гачки під кухонними шафами також є хорошою альтернативою.

Це запобіжить поширенню газу етилену між фруктами та збільшить термін їх зберігання. Крім того, багато людей вирішують обернути стебла бананів харчовою плівкою, що схвалює харчовий експерт.

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