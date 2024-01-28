Фахівці показали простий спосіб позбутися плісняви у пральній машинці без агресивної хімії

Цвіль у гумовому ущільнювачі пральних машин з фронтальним завантаженням є поширеною побутовою проблемою. На щастя, її можна вирішити без використання агресивної хімії.

Щоб запобігти утворенню цвілі, достатньо тримати дверцята відкритими після кожного прання. Однак, якщо вона вже утворилася, є простий спосіб видалити її, повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, можна додати перекис водню у пральну машину, куди зазвичай додають миючий засіб. Запустіть її на максимально гарячому циклі, щоб очистити машину всередині.

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Ще один крок, щоб переконатися, що цвіль не повернеться всередину пральної машини – це справді протерти під клапанами.

Деякі пральні машини мають фільтр, який затримує ворсинки, сміття та інші частинки. Засмічений фільтр може перешкоджати зливу води та створювати вологе середовище.

Періодично запускайте порожній цикл гарячої води у такій пральній машині. Гаряча вода допомагає вбити будь-які існуючі спори цвілі та підтримує чистоту машини.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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