Фахівці підказали, як дешево вивести масні плями з одягу

Вичищати масні плями з одягу може бути складним завданням. На щастя, одна мама розповіла, як позбутися важких масляних плям.

Шантель Міла у TikTok розповіла, як легко вивести плями засобом для миття посуду та содою. Про це повідомляє Express.co.uk.

Вкрийте пляму мильним розчином, щоб вплинути на жир. Наступним кроком посипте харчову соду на засіб для миття посуду. Це допоможе ввібрати забруднення.

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Після того, як ви додасте два засоби для чищення, ви повинні залишити одяг на 10 хвилин. Далі виперіть одяг як зазвичай.

Окрім цього можна спробувати налити на пляму трохи холодної води, а потім покрити засобом для миття посуду. Після цього ділянку з плямою варто потерти та залишити на ніч, а після цього випрати.

Нагадаємо, ми вже писали, як вивести кавові плями з одягу.

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