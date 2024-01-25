Фахівці підказали, як дешево зробити жорсткі рушники знову м'якенькими

Рушники часто стають грубими після кількох циклів прання. Особливо часто це стається після використання сушарки.

Рушники можуть стати шорсткими з кількох причин, у тому числі через використання занадто великої кількості миючого засобу або пом’якшувача тканини, які можуть залишити залишки на речі. Про це повідомляє Express.co.uk.

На щастя, є багато способів зберегти рушники красивими та м’якими. Для цього потрібно замінити пом'якшувач на білий оцет.

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Дешевий білий оцет творить чудеса з рушниками та білизною, відбілює та видаляє залишки прального порошку. Білий оцет не слід використовувати щоразу, коли ви прали рушники, а це кожні три дні, за словами експертів.

Натомість використовуйте його кожні шість тижнів або близько того, щоб повернути життя грубим рушникам. Окрім використання білого оцту, рушники мають висохнути на повітрі. Це допомагає підтримувати цілісність тканини та зберігає ваші рушники м’якими та свіжими.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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