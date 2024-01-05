Фахівці поділилися порадами щодо вирощування розмарину на підвіконні: Завжди буде смачним

Розмарин чудово доповнює баранину, курку та смажену картоплю. Замість того, щоб купувати свіжий розмарин кожного разу, його можна вирощувати на кухонному підвіконні.

Для того, щоб розмарин процвітав, варто розміщувати рослину в теплому, сонячному та світлому місці. Про це повідомляє Express.co.uk.

Якщо у вас кухня, що виходить на південь, то розмарин у горщику, швидше за все, буде щасливий. Ви можете розмножити розмарин із наявної рослини.

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Розмарин ненавидить мокре коріння, особливо взимку, тому не перестарайтеся з поливом. Розмарин досить стійкий до посухи, але нові рослини слід регулярно поливати принаймні протягом першого літа.

У холодну погоду молодим рослинам буде корисною товста мульча, яка допоможе ізолювати коріння від холоду. Холодний вологий компост може спричинити загнивання та загибель коренів розмарину.

Вічнозелений кущ можна збирати цілий рік, але м’яка молода рослина влітку має найкращий смак.

Як укрити рослини взимку у горщиках чи контейнерах на відкритому балконі чи терасі – це непросте питання. Багаторічні рослини продовжують оздоблювати балкони взимку, створювати настрій. Однак необхідно подбати про те, щоб зберегти балконні рослини від вимерзання, намокання, висихання чи випрівання.

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