Фахівці поділилися рецептом простих та поживних домашніх чипсів

Багато фірмових чипсів, куплених у магазині, мають високий вміст калорій, жиру та солі, тому вони не завжди надзвичайно поживні. Однак можна приготувати корисний аналог самостійно.

Буряк і батат належать до родини коренеплодів. Це надзвичайно універсальні овочі, але вони дуже смачні, запечені в чипсах, повідомляє Express.co.uk.

Це безпрограшна закуска, яка зовсім не потребує часу та дуже смачна. Запікання буряка та батату надає їм ситного хрускоту.

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Рецепт розрахований на чотирьох людей, приготування займає лише 15-20 хвилин. Для нього знадобляться:

два буряки;

один батат;

дві столові ложки соняшникової олії;

половина чайної ложки каєнського перцю;

сіль.

Розігрійте духовку до 200°C. Візьміть гострий ніж і тонко наріжте буряк і батат. Обсушіть їх, змішайте із соняшниковою олією та каєнським перцем.

Викладіть овочі на деко, злегка змащене олією, і запікайте 10-15 хвилин. Переверніть їх і запікайте ще п’ять хвилин або поки вони не стануть хрусткими. Перекладіть їх на решітку для охолодження.

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