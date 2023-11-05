Фахівці пояснили, чому не можна сушити одяг на батареях

Сушка одягу на радіаторах може виділяти зайву вологу в повітря. Окрім цього, сушіння одягу на батареях може збільшити рахунки за електроенергію.

Надмірна волога призведе до появи цвілі, яка виробляє алергени та залишає плями на різних покриттях. Про це повідомляє Express.co.uk.

Крім того, це може збільшити вартість вашого рахунку за опалення. Вивішування одягу над радіатором не дасть йому нагріти будинок, а це означає, що котлу доведеться працювати більше, ніж потрібно.

Читайте також: Для чого светри класти у морозильник: несподіваний трюк

Радіатори намагаються досягти певної температури, тому, коли ви кладете одяг на радіатор, ви закриваєте вихідний канал усієї системи опалення. Тоді котел буде нагрівати приміщення, і йому доведеться працювати більше.

Сушіння одягу в радіаторах виділяє в повітря багато вологи, яка потім повинна кудись подітися. Часто волога осідає на холодній поверхні, що може призвести до утворення конденсату та цвілі.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно прати джинси.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!