Фахівці пояснили, чому категорично заборонено поливати орхідеї водою з-під крана

Більшість кімнатних орхідей люблять яскраве світло, але не пряме сонце. Орхідеї віддають перевагу зрошенню дощовою або кип’яченою водою.

Водночас експерти закликали у жодному разі не поливати квіти водою з-під крана. Про це повідомляє Express.co.uk.

При правильному поводженні орхідеї дають велике цвітіння, яке може тривати місяцями. Однак вони не процвітають у місцях, де надто багато прямого сонця або занадто мало світла.

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Вода з-під крана може бути шкідливою для рослини. Також не можна залишати орхідеї стояти у воді, оскільки це може призвести до гниття коренів.

Поливати їх потрібно лише раз на тиждень. Ознаки перезволоження включають втрату бутонів, чорні, м'які корені та жовте листя. Якщо ви помітили ці ознаки, припиніть поливати орхідею, доки вона не висохне.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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