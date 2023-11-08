Фахівці пояснили, якою має бути температура вдома, щоб не росла цвіль

Взимку через перепади температури та надмірну вологу у будинках може рости цвіль. Низькі температури в поєднанні з теплом у приміщенні можуть призвести до надлишку вологи в повітрі.

Однак експерти назвали методи, які допоможуть уникнути утворенню плісняви. Про це повідомляє Express.co.uk.

Наявність вентиляційних отворів може допомогти розподілити потік повітря та зменшити вологість. За словами експерта, це може допомогти покращити циркуляцію повітря та видалити будь-яку зайву вологу.

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Щоб запобігти спалаху цвілі, фахівці рекомендують підтримувати температуру від 17 до 19 градусів. Цвіль легко росте в холодних приміщеннях, які страждають від високої вологості.

Суміш білого оцту та дистильованої білої води може допомогти позбутися цвілі, яка вже почала утворюватися. Своєю чергою харчова сода природним чином поглинає надлишок вологи навколо неї, що робить її чудовим варіантом для застереження плісняви.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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