Фахівці пояснили, яка температура прання для рушників знищить бактерії і грибок

Коросту викликає кліщ, який вражає шкіру людини і поширюється при тісному фізичному контакті, а іноді через забруднений одяг. Регулярне прання рушників для ванної кімнати важливо для підтримки чистоти та зниження ризику інфекцій.

Рушники мають тенденцію накопичувати вологу, створюючи середовище, сприятливе для розвитку бактерій і грибків. Експерти рекомендують прати рушники після кожних трьох-чотирьох використань, повідомляє Express.co.uk.

Важливо не перевантажувати пральну машинку під час прання. Спробуйте використовувати трохи менше миючого засобу, ніж зазвичай, оскільки коли рушники переповнені миючим засобом, вони стають жорсткими та дряпаються.

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Для рушників оптимальна температура прання становить від 30 до 40°C. Тепла вода краще поглинає миючий засіб, залишаючи на рушниках менше хімічних речовин. Прання рушників при вищих температурах є найефективнішим способом позбутися мікробів, втім, 30 або 40 градусів все одно знищать більшість бактерій.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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