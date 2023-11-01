Фахівці пояснили, як зберегти вершкове масло м’яким і свіжим протягом 30 днів

Вершкове масло досить швидко може розм'якнути та зіпсуватися, якщо його зберігати в неправильних умовах. Натомість у холодильнику масло може занадто охолодитися.

Барбара Костелло, більш відома як Бабс, є бабусею вісьмох дітей і експерткою із домашнього господарства. У TikTok вона пояснила, як зберігати масло, порекомендувавши "дзвоник для масла".

Йдеться про глиняний горщик для масла або маслозберігач. Бабс переконує, що масло зберігатиметься свіжим до 30 днів.

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"Просто візьміть розм’якшене вершкове масло і наповніть свій дзвіночок, а потім просто розподіліть його ножем. Далі я додаю третину склянки холодної води прямо в горщик", – розповіла вона.

Важливо змінювати воду кожні кілька днів. Посудина для масла зберігає масло прохолодним навіть у жарку погоду.

Він використовує воду та ізоляцію для охолодження масла. Вважається, що пристрій було створено у Валлорі, Франція, яка відома своїми гончарними виробами.

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