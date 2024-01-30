Фахівці пояснили, як правильно заморозити зелену цибулю, щоб не втратити смак

Зелена цибуля може служити гарніром до печеної картоплі, доповненням до яєчні або невід’ємною частиною запіканки. Нарізану цибулю можна зберігати для подальшого використання.

Фахівці назвали прості умови зберігання, які гарантуватимуть, що зелена цибуля не втратить смак. Про це повідомляє Express.co.uk.

Щоб тримати цибулю у холодильнику, її потрібно покласти у контейнер з кришкою. Важливо, щоб повітря та волога не впливали на свіжість цибулі.

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Помістіть герметичний контейнер або пакет у ящик холодильника. Такий спосіб зберігання дозволяє зберегти якість цибулі приблизно тиждень.

Окрім цього зелену цибулю можна порізати та заморозити. Розкладіть нарізану цибулю в один шар на деко, застелене пергаментним папером.

Дайте цибулі застигнути на деку приблизно годину. Після заморожування обережно перемістіть цибулю в безпечний для заморозки пакет або контейнер. Так вона може зберігатися до шести місяців.

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