Фахівці пояснили, як правильно пересаджувати орхідеї: покрокова інструкція

Орхідеї є надзвичайно популярними кімнатними рослинами. Однак ці квіти відомі своєю примхливістю.

Експерти пояснили, як правильно пересадити орхідею та не нашкодити рослині. Для цього знадобиться горщик, який лише трохи більший за поточний, повідомляє Express.co.uk.

Також варто приготувати землю – суміш з добре дренажними властивостями, як-от кора, мох сфагнум, перліт або спеціальна суміш для орхідей. Окрім цього знадобляться секатор та рукавички.

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Уникайте пересадки, коли орхідея цвіте. Обережно вийміть орхідею з горщика. Ви можете зробити це, обережно перехиливши горщик і витягнувши квітку.

Якщо рослина застрягла, знадобиться використати чистий інструмент, щоб допомогти її дістати. Дійте обережно, щоб не пошкодити коріння.

Огляньте коріння орхідеї. Обріжте будь-яке мертве, гниле або пошкоджене коріння чистими гострими секаторами. Здорові корені повинні бути твердими, зеленими або сріблясто-білими.

Покладіть шар свіжої землі на дно нового горщика. Помістіть зверху орхідею та обережно заповніть простір навколо неї ґрунтом.

Можливо, вам знадобляться кілки або кліпси, щоб закріпити орхідею, якщо вона надто важка. Добре полийте пересаджену орхідею, дозволяючи воді вільно стікати знизу.

Після пересадки уникайте підгодівлі протягом кількох тижнів, щоб дати орхідеї звикнути. Потім відновіть свій звичайний графік внесення добрив.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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