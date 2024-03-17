Фахівці пояснили, як правильно зберігати картоплю, щоб довго лишалася свіжою

При неправильному зберіганні картопля проростає, зморщується, розм’якшується і навіть зеленіє. Чимало людей тримали її подалі від холодильників, побоюючись підвищення рівня акриламіду.

Акриламід – це хімічна речовина, яка утворюється в крохмалистих продуктах, і може збільшити ризик розвитку раку. Але нові дослідження показали, що картоплю можна безпечно зберігати в холодильнику, повідомляє Express.co.uk.

Дослідження пройшло під наглядом Комітету з токсичності хімічних речовин у харчових продуктах, споживчих товарах і навколишньому середовищі (COT) і перевірено FSA. При зберіганні картоплі споживачам також рекомендується з обережністю дотримуватися термінів придатності.

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Фахівці стверджують, що холодильник – правильне місце для зберігання картоплі, оскільки тут вона зберігається найдовше. Картопля може зберігатися до кількох місяців у прохолодному темному місці.

Однак якщо зберігати її в холодильнику, картопля може зберігатися втричі довше, тобто більше шести місяців. Щоб ще більше покращити умови для картоплі, подумайте про те, щоб вийняти її з оригінальної пластикової упаковки та зберігати в тканинному мішку, оскільки матеріал не пропускає світло та дозволяє картоплі дихати.

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