Фахівці пояснили, як легко розтопити вершкове масло без мікрохвильовки

Розморожування цілого шматка вершкового масла може зайняти кілька годин. Однак кухонний прийом може допомогти пришвидшити процес.

Для цього не потрібно використовувати мікрохвильовку. Шеф-кухар Сем Блок розповіла про швидкий метод за допомогою склянки та гарячої води, повідомляє Express.co.uk.

Почніть з наповнення склянки гарячою водою і дайте їй постояти кілька хвилин. Тоді вилийте воду і поставте теплу склянку на вершкове масло.

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Терпляче зачекайте ще кілька хвилин, доки масло нагріється до кімнатної температури. Окрім цього можна спробувати інші методи, наприклад, натерти масло.

Тертя холодного вершкового масла допоможе розм’якшити його, оскільки чим більша площа поверхні масла, тим швидше воно розм’якшується. Нарізання вершкового масла працює аналогічно.

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