Фахівці пояснили, як легко відмити келихи до кришталевого блиску

Скляний посуд часто мутніє через вапняний наліт. Якщо плями не видалити негайно, це може здатися майже неможливим.

Не варто мити келихи у посудомийній воді, оскільки миючий засіб і гаряча вода можуть призвести до того, що вони тріснуть або помутніють. Замість цього слід випрати їх вручну та замочити в розчині білого оцту та теплій воді, повідомляє Express.co.uk.

Білий оцет допомагає відновити скляний посуд, усуваючи каламутну плівку, що залишилася на ньому. Експерт також порекомендував витратити час на полірування келихів газетою або серветкою з мікрофібри.

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Що стосується чищення келиха, експерт порадив починати зверху і рухатися вниз. Це дозволить перевірити будь-які сліди навколо та зберегти скло якомога відполірованим.

Також попередньо потримайте келихи для вина над мискою з кип’яченою водою, щоб пара розчинила будь-які патьоки, плями та сліди.

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