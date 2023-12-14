Фахівці пояснили, як легко налаштувати батареї, щоб вони гріли сильніше

З настанням холодів наявність радіаторів, які погано прогріваються, може стати великою проблемою. На щастя, є кілька простих кроків, які допоможуть посилити тепло у помешканні.

Експерти з сантехніки поділилися, як покращити продуктивність радіатора. Про це повідомляє Express.co.uk.

Збалансування радіаторів гарантує, що вони нагріваються рівномірно, незалежно від того, наскільки близько вони розташовані до котла. Завдяки збалансованим радіаторам домогосподарства матимуть оптимальну температуру.

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Також варто видалити будь-які предмети на батареях, або під ними. Радіатори працюють за принципом, що гаряче повітря піднімається вгору за допомогою природної конвекції. Холодне повітря втягується радіатором знизу і виходить теплим згори.

Будь-які предмети, розміщені на або під радіатором, майже напевно перешкоджатимуть цьому процесу, тому переконайтеся, що радіатори не засмічуються. Так само з радіаторів потрібно витирати пил.

Якщо радіатор холодний угорі, але гарячий унизу, це пов’язано з повітрям усередині батареї. Повітря в основному займає простір, де повинна бути гаряча вода. Якщо ж радіатор гарячий угорі, але холодний унизу, всередині накопичився мул.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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