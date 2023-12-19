Фахівці пояснили, як легко позбутися нальоту всередині чайника без оцту чи соди

З часом всередині чайника може утворюватися вапняний наліт. Чимало людей намагаються позбутися його оцтом, однак він залишає неприємний запах.

Натомість фахівці радять використовувати лимонну кислоту. Про це повідомляє Express.co.uk.

Додайте столову ложку лимонної кислоти, закип’ятіть чайник і залиште на деякий час. Метод щоразу працює на 100 відсотків і не залишає присмаку чи запаху.

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Це повністю видаляє будь-які залишки нальоту, тому чайники залишаються як нові. Робіть це щомісяця, щоб чайник був дуже чистим.

Нагадаємо, ми розповіли, як відмити наліт на посуді за допомогою порошку, приготованого вдома.

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