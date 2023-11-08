Фахівці пояснили, як швидко позбутися неприємного запаху у холодильнику

З часом у холодильнику накопичується стійкий неприємний запах. Сморід може залишатися навіть у пустій побутовій техніці.

На щастя, є кілька простих кроків, щоб назавжди позбутися від стійких запахів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Щоб позбутися запахів, поставте відкриту коробку з харчовою содою у холодильник. Хоча це займе час, харчова сода працює, збалансовуючи рН кислих і лужних речовин, щоб зменшити частинки, що викликають запах.

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Цей самий інгредієнт також можна використовувати для чищення полиць і відділень для глибшого очищення – просто з’єднайте його з водою, щоб утворилася рідина, і протріть нею внутрішню частину приладу.

Можна також використовувати кавову гущу. Просто покладіть одну чашку меленої кави в миску або на тарілку та залиште в холодильнику без кришки. Один-два дні вистачить, щоб замаскувати запахи, поки харчова сода поглинає їх.

Піддон для збору крапель може вкритися цвіллю, якщо холодильник деякий час не чистили чи не спорожняли. Щоб очистити його, вимкніть холодильник, вийміть усі продукти. Потім очистіть його теплою водою з миючим розчином, перш ніж знову встановити.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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