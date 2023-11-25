Фахівці пояснили, де в домі не можна ставити ялинку: швидко засохне

Різдво та Новий рік наближаються, тому люди починають прикрашати оселі. Зокрема – встановлювати новорічні ялинки.

Однак справжні ялинки мають обмежений термін служби і можуть швидко засохнути. Фахівці розповіли, де у будинку не варто ставити ялинку, щоб вона не засохла, повідомляє Express.co.uk.

Розміщувати ялинку біля джерела тепла насправді є великою помилкою. Розташування новорічної ялинки біля радіатора, дров’яної печі, каміна чи підлоги з підігрівом може призвести до того, що ялинка засохне, буде виглядати зів’ялою та осипати голки.

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Для будинку з підігрівом підлоги спробуйте вимкнути його в зоні дерева. Якщо ви не можете уникнути теплого місця, переконайтеся, що підставка або ящик постійно доповнені водою, оскільки ялинка витрачає до двох літрів води на день.

Ідеальна зимова вологість у будинку становить від 45 до 50 відсотків. Це також ідеальний рівень вологості, який потрібен ялинці.

Якщо повітря занадто сухе, це спричинить в’янення ялинки. У такому випадку скористайтеся зволожувачем, щоб додати вологість повітря.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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