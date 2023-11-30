Фахівці назвали просту щоденну звичку, яка запобіжить утворенню плісняви

Цвіль у домі може спричинити величезну кількість захворювань. Але одна проста щоденна звичка може змінити все, контролюючи вологість у домі.

Цвіль у будинку з’являється через надлишкову вологість у повітрі, що виникає через щоденні звички, такі як сушіння білизни або приготування їжі. Цьому можна запобігти не тільки відкривши вікна, повідомляє Express.co.uk.

Щоб мінімізувати вологість у домі, експерти порекомендували щоранку вмикати опалення на 20 хвилин. Це може допомогти контролювати вологість у кімнаті.

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Спершу відкрийте вікна, щоб забезпечити здоровий потік повітря, перш ніж увімкнути опалення, щоб вікна не запотівали. Окрім цього, щоранку протирайте вікна, щоб позбутися конденсату.

Хоча конденсат може не здаватись проблемою, він може стати серйозною проблемою, коли починає рости цвіль, яка може легко поширюватися кімнатою. Також варто протерти жалюзі, щоб на них також не з’явилася цвіль.

Кімнатні рослини також є чудовою інвестицією в зимові місяці, оскільки вони допомагають зменшити надлишкову вологість повітря.

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