Фахівці назвали неочікуваний метод очищення унітаза від нальоту: сяятиме чистотою

На туалетах можуть швидко з’являтися плями від вапняного нальоту. Одна прибиральниця вважає, що вона знайшла ідеальний спосіб запобігти цьому.

Вапняний наліт любить чіплятися за білий унітаз, що з часом призводить до непристойного знебарвлення порцеляни. Джен Нідхем поділилася своїми найкращими порадами щодо видалення та запобігання утворенню вапняного нальоту в туалетах, повідомляє Express.co.uk.

Багатьом прибиральникам подобається поєднання білого оцту та харчової соди для вирішення цього завдання. Втім, Джен стверджує, що найкращий спосіб видалити вапняний наліт – це використовувати пемзу.

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Вона радить видалити воду з дна унітаза, виштовхнувши її щіткою. Потім обережно пройдіться по слідах вапняного нальоту пемзою, і вона ідеально їх відітре.

Завдяки унікальній пористій структурі пемза чудово підходить для видалення туалетного вапняного нальоту.

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