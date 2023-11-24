Фахівці назвали місце, в якому картопля зберігається втричі довше

Картопля є важливим інгредієнтом на кухні, і зазвичай вона має тривалий термін зберігання. Однак багато людей не знають, де правильно її зберігати

Раніше вважалося, що найкраще зберігати картоплю в темному, сухому та прохолодному місці, наприклад у шафі. Але тепер експерти стверджують протилежне, повідомляє Express.co.uk.

Рекомендації Агентства харчових стандартів (FSA) змінилися. Картоплю слід завжди зберігати в холодильнику при температурі нижче п’яти градусів за Цельсієм. Це збереже її свіжою втричі довше.

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Ви можете без проблем зберігати картоплю в холодильнику, і це фактично допоможе їй зберігатися набагато довше, ніж якщо зберігати її при кімнатній температурі.

Після того, як картопля дасть паростки, можна просто потерти молоді пагони. Така картопля підходить для приготування.

Нагадаємо, що для значного збільшення врожаю картоплі слід підживити рослини. Як це правильно зробити, читайте в матеріалі UAportal.

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