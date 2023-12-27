Фахівці назвали найкраще місце для орхідеї взимку, щоби вона не захворіла

Орхідеї часто називають рослинами, які вимагають особливого догляду. Фахівці рекомендують розміщувати орхідеї біля вікон взимку, але деякі місця можуть бути кориснішими.

Це особливо важливо взимку, коли короткі дні означають менше світла для рослин. Фахівці з ботаніки рекомендують розміщувати орхідеї біля вікон, особливо під час фаз цвітіння, повідомляє Express.co.uk.

Вікна, що виходять на схід і південь, можуть бути ідеальними, на думку експертів. Хоча місця з вікнами, що виходять на інші сторони, також можуть бути придатними, якщо рослина не піддається різкому освітленню.

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Ключ до процвітаючої орхідеї полягає в рівнях світла, температури, вологості та повітряного потоку, які вони можуть отримати. Навіть орхідеї, які перебувають на межі загибелі, при правильному догляді можуть одужати.

Коли стебло орхідеї пожовкло, це може вказувати на невдоволення навколишнім середовищем. Щоб уникнути сонячних опіків, тримайте свою рослину у вікні, яке виходить на північ або схід.

Якщо ви тримаєте свою орхідею в кімнаті з південними вікнами, переконайтеся, що вона захищена від прямого світла. Додаткові ознаки, як-от опадання бруньок з рослини, можуть свідчити про те, що орхідея піддається протягу через вхідні двері чи вікно.

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