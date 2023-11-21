Фахівці назвали найкраще місце для зберігання бананів: покращує смак фруктів

Банани можуть стати липкими та коричневими за короткий проміжок часу. Однак є спосіб зберегти фрукти свіжими та навіть покращити їхній смак.

Багато людей зберігають свої банани на кухонному столі чи вазі з фруктами, але це може бути не найкраще місце для них. Про це повідомляє Express.co.uk.

Фахівці зазначають, що банани слід тримати в прохолоді та захищати від світла при температурі близько 12°C. Фрукти дозрівають швидше, якщо вони занадто теплі.

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Темніша кімната без прямих сонячних променів ідеальна. Тому тепла кухня – не найкраще місце для бананів.

Якщо банани вже дозріли, поставте їх у холодильник. Якщо шкірка стане коричневою, це не погіршить смак банана.

Особлива хитрість для консервування бананів, які вже нарізані, полягає в додаванні невеликої кількості лимонного або ананасового соку. Так фрукт не ставатиме коричневим.

Інша хитрість полягає в тому, щоб покласти скибочки банана в герметичному контейнері, а потім зберігати їх у прохолодному місці.

Раніше ми писали про те, як правильно зберігати банани, щоб вони зберігались значно довше.

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