Фахівці назвали ідеальну кількість оцту для прання рушників: Будуть м'якими та приємно пахнути

Рушники можуть стати жорсткими навіть після першого використання. Щоб відновити їх пухнастий стан, експерт з прання поділився простим та доступним засобом.

Білий оцет можна використовувати для чищення безлічі речей, але його також можна використовувати як частину прання. Цей кухонний продукт є недорогим і діє як дезінфікуючий засіб через вміст оцтової кислоти, яка може руйнувати бактерії та віруси, повідомляє Express.co.uk.

Це не тільки ретельно очищає, але й усуває неприємні запахи. Також оцет може розщепити будь-який пральний порошок або пом’якшувач тканини, які можуть залишати рушники жорсткими.

Читайте також: Як правильно складати та зберігати рушники

Якщо рушники дуже жорсткі та дряпаються, спробуйте додати близько 250 мл оцту до білизни разом із рідиною для прання. Додайте його в барабан пральної машини безпосередньо перед завантаженням і ввімкніть цикл.

Білий оцет можна використовувати регулярно, щоб переконатися, що рушники залишаються дуже пухнастими. Водночас варто утриматися від використання кондиціонера для тканин під час прання рушників.

Кондиціонер ефективно забиває волокна, змушуючи їх висихати ще жорсткішими. Якщо використовувати невелику кількість регулярно, це з часом пом’якшить тканину.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!