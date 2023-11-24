Фахівці назвали головні правила для зберігання фруктів: ви робили це неправильно

Фрукти та ягоди можуть досить швидко зіпсуватися. Якщо правильно їх зберігати, вони залишатимуться свіжими довше.

Експерти компанії Ocean надали поради щодо правильного зберігання, щоб фрукти, ягоди та помідори зберігалися довше. Про це повідомляє Express.co.uk.

Помідори

Найкраще зберігати помідори при кімнатній температурі. Щоб продовжити термін зберігання, можна поставити стиглий помідор в холодильник.

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Ягоди

Що стосується ягід, то їх краще зберігати в холодильнику. Однак, щоб продовжити термін їх придатності, рекомендується викласти ягоди в один шар.

Найпростіше це зробити, поклавши шматочок паперу на піднос, спеціально призначений для ягід. Папір допомагає вбирати вологу, тому це простий спосіб зберегти ягоди свіжими.

Яблука

Зберігайте їх сухими в холодильнику, щоб уповільнити процес дозрівання, при температурі приблизно від 0 до 4 градусів Цельсія. Ще одна головна порада — якнайшвидше видаляйте всі пом’яті яблука, оскільки пошкодження можуть швидко поширитися на інші яблука.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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