Фахівці назвали дешевий засіб, який швидко усуває неприємний запах із пралки

З часом пральна машина може видавати сморід, схожий на тухлі яйця, стічні води або плісняву. Як правило, це скупчення бактерій і цвілі в одній або кількох частинах пристрою.

Низькі температури у поєднанні з вологим середовищем усередині приладу дозволяють бактеріям і цвілі процвітати та розмножуватися в пральній машині. Проте існує дешевий засіб, який усуває неприємний запах, повідомляє Express.co.uk.

Можна використовувати кристали соди, щоб усунути сморід. Соду варто засипати у машинку та увімкнути гаряче прання.

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Вона також очищає всі фільтри, шухляду, гуму тощо. Соду можна застосовувати під час кожного прання з речами.

Знавці також радять добре вимити ущільнювач, а також внутрішню частину дверей пральної машинки.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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