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Рятівник у спекотну погоду: рецепт апельсинового квасу

Ціхоцька Марія

Рятівник у спекотну погоду: рецепт апельсинового квасу
Цей квас за смаком нагадує Фанту

Любите солодкі газовані напої? Замість штучних барвників та хімічних добавок спробуйте натуральну, корисну та українську альтернативу – апельсиновий квас! Приготувати цю домашню "Фанту" вкрай просто. Про це пише nv.ua.

Рецепт від кулінарного блогера Едуарда Насирова:

Інгредієнти:

  • Сік з 2 апельсинів
  • 250 г підсушеного житнього хліба, нарізаного
  • 3 л фільтрованої води
  • 1 неповна ч. л. сухих дріжджів
  • ⅓-½ склянки органічного цукру/меду або іншого підсолоджувача

Спосіб приготування:

  1. Хліб залийте водою та залиште під марлею на добу. Потім процідіть.
  2. У банку складіть всі інгредієнти, влийте "хлібну воду", добре перемішайте, накрийте марлею та залиште на 2 доби.
  3. Перелийте квас у пляшки, закрутіть та залиште ферментуватися/газуватися приблизно на 4 дні (середня газація, як у натурального квасу).
  4. Зберігайте у холодильнику до 5-7 днів.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

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Рецепт