Врятує від застуди: рецепт гарбузового соку на зиму

Гарбузовий сік із апельсином — чудовий спосіб зберегти користь гарбуза та мати під рукою джерело вітамінів у холодний сезон. Завдяки цитрусовій нотці напій виходить ароматним, із приємним кисло-солодким смаком, який оцінить уся родина.

Про це пише Новини.Live. Для приготування потрібен середній гарбуз вагою близько п’яти кілограмів, трохи більше двох літрів води, пів кіло цукру, чайна ложка лимонної кислоти та три апельсини. Очищений від шкірки й насіння гарбуз нарізають шматочками, відварюють у воді до м’якості й перебивають блендером до однорідного пюре. Після цього додають цукор, лимонну кислоту та свіжовичавлений сік апельсинів. Суміш доводять до кипіння і проварюють кілька хвилин, постійно помішуючи, щоб напій не пригорів.

Готовий гарячий сік розливають у стерилізовані банки чи пляшки, щільно закривають, перевертають догори дном і вкривають ковдрою до повного охолодження. В результаті виходить насичений, ароматний і дуже корисний напій, який взимку не лише зміцнить імунітет, а й подарує настрій літа.

