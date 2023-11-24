Дозріє за лічені хвилини: лайфхак для швидшого розм'якшення авокадо

Авокадо славиться своєю корисністю. Однак часто у магазині продають незрілі плоди. Якщо вам потрібно приготувати щось з авокадо терміново, а воно надто тверде, можна скористатися деякими хитрощами, щоб прискорити його дозрівання.

Видання santeplusmag радить спробувати кілька лайфхаків, щоб розм'якшити авокадо й не позбутися його корисних властивостей.

Перший спосіб – це використати мікрохвильову піч. Для цього спочатку вимийте авокадо та проколіть його ножем, виделкою або зубочисткою. Розріжте його навпіл і видаліть серцевину. Потім загорніть кожну половинку в плівку, придатну для мікрохвильової печі. Не обгортайте плівкою надто тісно.

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Встановіть мікрохвильову піч на низьку температуру, або на середню потужність. Покладіть авокадо в мікрохвильову піч на 30 секунд. Дістаньте авокадо та промийте у холодній воді.

Якщо у вас немає мікрохвильовки, авокадо можна розм'якшити в духовці.

Розігрійте духовку до 90 градусів, авокадо загорніть в пергаментний папір, потім в алюмінієву фольгу і покладіть у форму для запікання. Поставте в духовку на 10 хвилин.

Потім розгорніть авокадо і покладіть його в холодильник на кілька хвилин перед вживанням.

Прискорити дозрівання авокадо можуть допомогти банани. Візьміть паперовий або поліетиленовий пакет, покладіть у нього авокадо та банани й відкладіть у темне місце на добу. Якщо авокадо не пом'якшиться за 24 години, залиште його полежати з бананами ще на добу.

Нагадаємо, ми писали, що для людини нормою є вживання від половини до одного авокадо на день.

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