Творець відомого російського мультсеріалу 'Масяня' привітав українців з Днем Незалежності (фото)

Автор російського комедійно-сатиричного мультсеріалу "Масяня" Олег Куваєв 24 серпня привітав українців з Днем Незалежності. Він опублікував у соцмережах малюнок, на якому зображена героїня мультфільму зі своїми близькими, що тримають жовто-блакитні прапори.

"Поздравляю з Днем незалежності України!!!", – написав Куваєв під малюнком.

Масяня привітала Україну з Днем Незалежності. Джерело: facebook.com/oleg.kuvaev Масяня привітала Україну з Днем Незалежності. Джерело: facebook.com/oleg.kuvaev

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Додамо, що 2023 року автор "Масяні" теж вітав українців у соцмережах. Тоді він опублікував малюнок, де героїня мультфільму зі своєю родиною стоять посеред міста, а перед ними стоїть торт з цифрою 32 – самі стільки років незалежності було Україні 2023 року.

Масяня привітала Україну з Днем Незалежності. Джерело: facebook.com/oleg.kuvaev Масяня привітала Україну з Днем Незалежності. Джерело: facebook.com/oleg.kuvaev

"День святого Патріка святкують скрізь, хоча це чисто ірландське свято. День Незалежності України теж у принципі має перетворитися на міжнародний день боротьби з імперіалізмом та тиранією. Ну так, злегка пафосно кажучи", – написав тоді Куваєв.

Ще одне вітання від Масяні Куваєв публікував 24 серпня 2022 року. Тоді він українською написав: "З Днем Незалежності, Україно!".

Нагадаємо, 24 серпня Володимир Зеленський привітав українців із 33-ю річницею Незалежності України.

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