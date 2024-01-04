Створено нейромережу, яка передбачає дату смерті з точністю до 79%: як працює life2vec

Дослідники зі США, Данії та Швейцарії опублікували дослідження, в якому показали, що штучний інтелект може з високою точністю прогнозувати дату смерті людини.

Система, розроблена вченими, називається life2vec. Вона навчалася на даних про стан здоров'я та зайнятість 6 мільйонів жителів Данії. Нейромережа виділила взаємозв'язок між різними параметрами та навчилася робити прогнози на 11% точніше, ніж будь-який інший метод.

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"При аналізі даних про здоров'я та ринок праці, зібраних у період з 2008 по 2020 рік серед 6 мільйонів людей, бот смерті має точність 79 відсотків", – кажуть вчені.

Ведучий автор дослідження, професор Суне Леманн підкреслив, що з наукової точки зору вчених цікавить не сам прогноз, як аспекти даних, які дозволяють моделі давати такі точні відповіді.

"Нова система як дає прогноз, а й вказує на вирішальні чинники своїх висновків. У цьому реакція II добре узгоджується з висновками дослідників у сфері соціології", – зауважив Леманн.

Наразі автори нейромережі вказують на необхідність глибшого вивчення етичної складової подібних прогнозів, перш ніж її можна буде використовувати для оцінки ризиків та запобігання будь-яким подіям у житті людини.

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"З одного боку, такі прогнози можуть допомогти людям вести здоровий спосіб життя та запобігти захворюванням. З іншого боку, вони можуть призвести до дискримінації та стигматизації людей, які мають підвищений ризик смерті", – додав професор Суне Леманн.

Дослідники планують продовжувати роботу над life2vec, щоб зробити її ще точнішою та безпечнішою для використання.

Нагадаємо, раніше дослідники з Оксфордського університету дійшли висновку, що розвиток надрозумного штучного інтелекту прискорить загибель людства.

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