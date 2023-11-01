Поради мандрівників Україною. Допоможуть розвіяти міфи та комфортно відпочивати

Війна загострила тему відпочинку, мовну тему, соціальні теми та інші. Не забуваємо, що крім боротьби за свою свободу Україна намагається втримати свою економіку і туристична галузь займає в ній вагому частину. А поки закордонні туристи лишень мізерний відсоток вся надія на українців, які не покинуть відпочинки, та підтримують туризм, щоб і надалі бізнес міг підтримувати економіку та донатити на ЗСУ.

Що зробити для вдалого відпочинку

Дізнайтеся про регіон у який ви їдете якомога більше. Україна різноманітна і традиції у кожного регіону можуть відрізнятися. Тож буде досить ввічливо дізнатися про нюанси заздалегідь, щоб не попасти терен. Наприклад, Західна Україна славиться своєю гостинністю і якщо вас чимось пригощають не варто відмовлятися, цим ви можете сильно образити. Якщо ви не бажаєте куштувати гостинці тут і зараз візьміть із собою.

Планувати поїздку заздалегідь. Бронюйте житло та купуйте квитки на транспорт. Це допоможе зекономити та детальніше все спланувати. Розуміємо що "не так сталося, як гадалося" частий гість зараз у планах українців, але більшість готелів та перевізників мають гнучку систему скасування бронювання та повернення грошей. Тож сподіваємося на краще і вивчаємо обов’язково систему скасування бронювань.

В Україні багато приватних малих підприємств, які пропонують різноманітні цікавинки у відпочинку не за всі гроші світу. Це й дегустації на сироварнях та виноробнях, й маленькі садиби з цікавими традиційними заняттями та розвагами. А ще ви можете знайти не заїжджені пам’ятки, які зроблять ваш відпочинок пізнавальним та цікавим.

Орендуйте машини для подорожей, якщо для цього є всі умови (права, бажання, можливість). В подорожі сім’єю це просто знахідка, яка зекономить вам на білетах та надасть свободу пересування.

Залучайте місцевих гідів до ваших екскурсій. Ви дізнаєтеся набагато більше цікавинок про місцевість ніж в рамках туру.

Популяризуйте український відпочинок. Майбутнє буде і вкладаємо ми в нього зараз. Тим паче, що з віком соціальних мереж - це досить легко.

Чого не варто робити

Не відправлятися на відпочинок на Західну Україну, бо ваш суржик не розуміють, а російську сприймуть ворожо. Насправді навіть захід країни не так загострено піднімає питання мови, як центральна частина. Та й більшість все розуміють та бачать старання людей перейти та пізнати українську. Краще перепитати як правильно сказати, аніж говорити жахливим суржиком.

Не доводьте до абсурду ринкову торгівлю. Звісно що трохи поторгуватися, як то кажуть сам Бог велів, але ображати людей, які знають ціну своїй роботі та бачать магазинні цінники зайве.

Не залишайте чайові нижче 10 грн. Краще взагалі не залишити, аніж образити та принизити.

Боятися звернутися до поліції чи патрульної бригади, якщо з вами щось трапилося, бо тут у місцевих все схоплено. Не варто недооцінювати роботу поліції - це може стати гарним прикладом для інших.

Не обмінювати валюту з рук. Потурбуйтесь заздалегідь про фінанси, або ж знайдіть офіційне джерело.

Не беріть таксі просто на вулиці без крайньої необхідності. Майже всюди можна скористатися великими офіційними компаніями. Не нехтуйте турботою про безпеку.

Мандруйте Україною свідомо та безпечно, а ми потурбуємося про вашу обізнаність.