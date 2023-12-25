Поради на високосний рік: Що не можна робити у 2024 році, щоб не накликати біду та негаразди

Що не можна робити у високосному році 2024

Високосний рік – це рік, в якому 366 днів, а не 365. Таке явище відбувається в кожен четвертий рік і є важливим для того, щоб календар відповідав астрономічному року.

У 2024 році лютий буде мати 29 днів, тому цей рік буде високосним. Але чому у народі високосні роки часто вважаються небезпечними і нещасливими.

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З ними пов'язано багато забобонів, наприклад, що в такі роки не можна:

одружуватися,

купувати і продавати житло,

переїжджати,

змінювати роботу,

починати бізнес,

продавати дороге майно і коштовності,

затівати будівництво та ремонт.

Чи є підстави для цих забобонів?

Науково ж ніяких підстав для таких забобонів немає. Статистика показує, що шлюби, укладені у високосні роки, розпадаються не частіше і не рідше, ніж інші. Так само і з іншими забобонами: немає жодних доказів того, що вони мають відношення до реальності.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають. Все доволі прагматично та зав'язано на ввічливості та мудрості поколінь, але безпідставні вірування тут ні до чого, вони просто передають ці знання предків у доступній формі.

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