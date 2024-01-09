Досконалий смак: рецепт бутерброду з авокадо за 2 хвилини
Досконалий смак: рецепт бутерброду з авокадо за 2 хвилини
Авокадо - це смачний і корисний фрукт, який можна використовувати в різних стравах. Якщо у вас немає часу на тривале приготування їжі, але хочеться перекусити чимось смачним, то авокадо-канапки - це ідеальний варіант. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
- Хліб цільнозерновий - 2 скибочки
- Авокадо хаас - 1/2 шт.
- Сік лайма - 10 мл
- Сир "Філадельфія" - 30 г
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
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Приготування:
- Підсушіть скибочки хліба на сухій сковороді з обох боків.
- Намажте скибочки хліба сиром "Філадельфія".
- Авокадо очистите від шкірки і наріжте тонкими скибочками.
- Викладіть скибочки авокадо на хліб.
- Збризніть канапки соком лайма, посоліть і поперчіть за смаком.
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