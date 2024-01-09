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Досконалий смак: рецепт бутерброду з авокадо за 2 хвилини

Ціхоцька Марія

Досконалий смак: рецепт бутерброду з авокадо за 2 хвилини

Авокадо - це смачний і корисний фрукт, який можна використовувати в різних стравах. Якщо у вас немає часу на тривале приготування їжі, але хочеться перекусити чимось смачним, то авокадо-канапки - це ідеальний варіант. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

  • Хліб цільнозерновий - 2 скибочки
  • Авокадо хаас - 1/2 шт.
  • Сік лайма - 10 мл
  • Сир "Філадельфія" - 30 г
  • Сіль - за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком

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Приготування:

  1. Підсушіть скибочки хліба на сухій сковороді з обох боків.
  2. Намажте скибочки хліба сиром "Філадельфія".
  3. Авокадо очистите від шкірки і наріжте тонкими скибочками.
  4. Викладіть скибочки авокадо на хліб.
  5. Збризніть канапки соком лайма, посоліть і поперчіть за смаком.

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