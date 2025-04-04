Сусіди будуть заздрити врожаю: коли та як садити помідори

Томати — справжні королі серед городніх культур. Хоча можна купити готову розсаду, власноруч вирощені саджанці зазвичай забезпечують кращий урожай. Процес вибору насіння, його підготовки та догляду на перший погляд здається складним, проте насправді це цілком здійсненне завдання.

Коли сіяти томати

Час посіву насіння залежить від освітлення:

Якщо є можливість додаткового підсвічування, насіння для теплиць висівають вже в січні.

За умови природного освітлення на підвіконні, оптимальний період наступний:

Низькорослі та середньорослі сорти — з середини березня до початку квітня.



Високорослі сорти — з кінця лютого до початку березня.

Про це пише News and Blog.

Як підготувати ґрунт для розсади

Ґрунт можна купити або підготувати самостійно. Ідеальна суміш: компост і садова земля у рівних частинах. Для легкості додають торф або стружку. Важливою є стерилізація субстрату:

Пропарювання в духовці при 180-200°С (10-15 хв).

Обробка окропом або слабким розчином марганцівки.

Зволоження та витримування у теплому місці для розвитку корисних бактерій.

Підготовка насіння

Якщо насіння куплене у надійного виробника, додаткова обробка не потрібна. Проте насіння з ринку слід знезаразити:

Вимочування у розчині алое (1:1) на 1-2 дні.

Замочування у розчині соди (1 г на 200 мл води) на добу.

Обробка "Фітоспоріном" на 1-2 години.

Як сіяти та вирощувати томати

Перед посівом у контейнерах створюють дренажний шар (пісок, перліт). Насіння розміщують на глибину 0,5-1 см, зверху присипають сухим ґрунтом і накривають плівкою. Температура для пророщування — близько +25°С. Після появи сходів контейнери переносять на світло, знижуючи температуру до +16-18°С.

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Особливості поливу та догляду

Поливають розсаду обережно — крапельним методом або з пульверизатора. Після появи перших листків температуру підвищують до кімнатної, а вночі знижують.

Використання торф'яних таблеток

Торф'яні таблетки зручні тим, що дозволяють уникнути пікірування. Замочені таблетки розміщують у прозорих контейнерах, висівають насіння та накривають кришкою. Після появи сходів покриття знімають.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви отримаєте здорову та міцну розсаду томатів, готову до висадки у відкритий ґрунт або теплицю.

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