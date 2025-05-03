Сусіди питатимуть секрет багатого врожаю: чим підживлювати кабачки

Кабачки заслужено користуються популярністю серед городників завдяки своїй невибагливості та універсальності використання в кулінарії. Ці представники родини гарбузових з нейтральним смаком чудово підходять для приготування найрізноманітніших страв — від супів і салатів до запіканок і навіть варення.

Незважаючи на відносну невибагливість, для отримання багатого врожаю кабачкам необхідне правильне харчування протягом усього періоду вегетації. Щоб забезпечити рослинам оптимальні умови розвитку, варто знати, чим і коли їх підживлювати. На щастя, для цього не обов'язково купувати дорогі комплексні препарати — можна скористатися простими та доступними засобами. Про це пише Еспресо.

Найефективніші підживки для кабачківДріжджова підгодівля

Звичайні харчові дріжджі можуть стати чудовим стимулятором росту для кабачків. Потрапляючи в ґрунт, вони прискорюють процеси розкладання органічних решток, завдяки чому коренева система рослин ефективніше засвоює найважливіші поживні елементи — азот, калій та фосфор.

Як приготувати:

Розчиніть 100 г дріжджів у літрі теплої води Додайте столову ложку цукру Залиште суміш у теплому місці на 3-4 години для бродіння Розведіть одну склянку отриманого концентрату в 10 літрах води

На один кущ кабачків потрібно витратити приблизно 5 літрів такого розчину. Важливо пам'ятати, що дріжджова підгодівля швидко виснажує ґрунт, тому її необхідно чергувати з калійними добривами. Також рекомендується використовувати цей розчин лише коли земля добре прогрілася та містить достатню кількість органіки.

Деревна зола — природний мінеральний комплекс

Зола є справжньою скарбницею поживних речовин для городніх культур. Вона містить близько тридцяти корисних елементів, необхідних для здорового розвитку рослин. Крім того, зола покращує структуру ґрунту та знижує його кислотність, що особливо важливо для кабачків, які віддають перевагу нейтральним або слаболужним ґрунтам.

Способи застосування:

У вигляді розчину: змішайте склянку просіяної золи з 10 літрами води та полийте кабачки з розрахунку 5 літрів на кущ. У сухому вигляді: рівномірно розсипте просіяну золу під кущами кабачків та по листю (приблизно склянка на квадратний метр).

Додатковою перевагою золи є її захисна дія проти характерних для гарбузових культур хвороб.

Настій кропиви — джерело природного калію

Молоді пагони кропиви містять багато калію, який сприяє активному росту та плодоношенню кабачків. Для приготування цієї натуральної підживки:

Зберіть молоду кропиву без насіння Помістіть зелень у пластикову ємність і залийте водою Залиште суміш у теплому місці для бродіння на 1-2 тижні, періодично перемішуючи Коли рідина перестане пінитися, розведіть її водою у пропорції 1:10

Отриманий розчин використовуйте для поливу кабачків, забезпечуючи їх усіма необхідними поживними речовинами природного походження.

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Карбамід — стимулятор росту зеленої маси

Листя кабачків виконує важливу захисну функцію, оберігаючи плоди від надмірного сонячного впливу. Водночас під час затяжних дощів густе листя може спричинити загнивання. Тому експерти рекомендують періодично видаляти старі, пожовклі та пошкоджені листки.

Після такої обрізки рослинам потрібна додаткова підтримка для відновлення. Саме тут стане в пригоді карбамід (сечовина), який стимулює активне нарощування зеленої маси, зміцнює кущ і підвищує врожайність.

Рецепт підживлення: Розчиніть 10 г карбаміду в 10 літрах води та використовуйте для поливу кабачків.

Правильно підібрані та вчасно застосовані підживки забезпечать вашим кабачкам здоровий ріст, тривалий період плодоношення та щедрий урожай смачних і корисних овочів.

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