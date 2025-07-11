Сусіди проситимуть поділитись секретом: чим підживити помідори у липні

Липень — чудовий період для підживлення помідорів, адже саме тоді плоди активно ростуть і потребують додаткового живлення. Одним із найкращих варіантів для цього є монофосфат калію — добриво, яке містить необхідні для розвитку рослини фосфор і калій.

Фосфор стимулює розвиток кореневої системи, а калій впливає на смакові якості томатів, роблячи їх солодшими та соковитішими. Ще ефективніший результат дає поєднання монофосфату калію із сульфатом магнію. Про це пише Telegraph.

Розчин для підживлення готується просто: на 10 літрів води додають по одній столовій ложці кожного добрива. Суміш ретельно перемішують до повного розчинення, після чого переливають у зручну ємність для поливу.

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Перед внесенням добрива грядку обов’язково потрібно зволожити чистою водою. Підживлення варто проводити або вранці, або ввечері, коли немає активного сонця — це допоможе уникнути опіків листя та підвищить ефективність засвоєння мінералів.

Застосовувати добриво варто не частіше, ніж раз на 10–14 днів. Надмірна кількість мінералів може нашкодити рослинам, тому дотримання інтервалів є важливою умовою для отримання гарного врожаю.

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