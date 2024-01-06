Сон з партнером: науковці пояснили, чому це не корисно

Американські вчені з університету Мічігану провели експеримент на мишах і дійшли висновку, що сон на самоті виявився все-таки більш здоровим, ніж сон з партнером.

Дослідження опубліковано в Current Biology. Науковці використовували бездротові нейрофізіологічні пристрої для відеоспостереження кількома гризунами одночасно протягом доби.

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Вони помітили, що миші жадали фізичного контакту один з одним перед тим, як заснути: вони притискалися до інших осіб. Це явище вчені називали соматолонгією — мотивацією до тривалого фізичного контакту.

При цьому тварини мали вибір: спати разом або поодинці (їм обладнали зручні індивідуальні місця для сну). Попри це гризуни все одно вибирали спільний сон з іншими особами. Проблема в тому, що в цьому випадку миші найчастіше порушували сон один одного — як це відбувається у людей.

З іншого боку, вчені виявили, що у мишей, які спали разом, спостерігалася синхронізація за декількома нейрофізіологічними показниками, включаючи час початку сну, неспання та швидкої фази сну. Примітно, що під час так званої фази швидкого руху очей синхронізацію ритмів зафіксували у братів, що спільно сплять, але не у самок або незнайомих один з одним мишей. Дослідники дійшли висновку, що відчуття безпеки уві сні контролює ступінь синхронізації.

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