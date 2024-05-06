Сонце викинуло до 20 потужних спалахів: чи є небезпека для мешканців Землі

5 травня 2024 року на Сонці сталися одні з найпотужніших спалахів, які може генерувати ця зірка. Ці спалахи, класифіковані як X1.3 та X1.2, мали значний вплив на Землю, викликавши радіоперешкоди та збільшивши ймовірність полярного сяйва та геомагнітних бур.

Спалахи виникли з активного скупчення сонячних плям AR 3663, яке з'явилося 30 квітня. Сьогодні це скупчення випустило 14 спалахів класу M та 3 спалахи класу X, що робить його одним із найактивніших за останній час, пише ScienceAlert.

Хоча прямі викиди корональної маси (CME), спрямовані на Землю, не були зафіксовані, існує ймовірність, що вони могли мати місце, але залишилися непоміченими через обмеження технологій спостереження.

Також читайте: Гігантську діру помітили на Сонці: сонячні вітри загрожують Землі

Вчені прогнозують, що з AR 3663 й надалі виникатимуть спалахи класу M, а можливо, й ще один або два спалахи класу X, перш ніж воно повернеться на протилежну сторону Сонця.

Сонячні спалахи – це вибухи плазми на поверхні Сонця, які виникають через раптову зміну магнітного поля. Вони випромінюють рентгенівське та ультрафіолетове випромінювання, яке може впливати на іоносферу Землі, викликаючи радіозатемнення.

Іноді спалахи супроводжуються викидами корональної маси (CME). CME – це величезні викиди плазми та магнітного поля з Сонця, які можуть нести загрозу Землі.

Коли CME досягає Землі, він може спричинити геомагнітні бурі. Геомагнітні бурі – це збурення магнітосфери Землі, що виникають внаслідок впливу CME. Вони можуть призвести до перебоїв у роботі електромереж, супутників, а також до появи полярного сяйва.

Видання зазначає, що людство перебуваємо на піку 11-річного циклу активності Сонця. Це означає, що ймовірність виникнення потужних сонячних спалахів та CME у найближчі місяці буде значно вищою.

Пропонуємо до прочитання 5 цікавих фактів про Сонце, про які ви могли не знати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!