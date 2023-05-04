Солона вода та лимон: як позбутися болю в горлі за відсутності ліків

Біль у горлі приносить нам багато незручностей – важко говорити та їсти, в загальному погіршується якість життя. Не завжди у нашій аптечці можна знайти ліки від горла, але біль необхідно полегшити.

Фахівці Mayo Clinic надали корисні поради щодо лікування горла у домашніх умовах, які допоможуть полегшити біль.

Пийте багато рідини

Рідина підтримує зволоженість горла та дає можливість запобігти зневодненню.

При болю в горлі краще уникати напоїв з кофеїном та алкоголю, адже через них організм швидко втрачає вологу.

Їжа та напої

Пийте теплі бульйони, чай без кофеїну чи теплу воду з медом. Їжте супи, пюре, йогурт, все те, що легко ковтнути. Не вживайте гостру та кислу їжу, вона може посилити біль у горлі.

Щоб заспокоїти біль можете з’їсти холодний йогурт чи морозиво.

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Солона вода

Спробуйте полоскати горло солоною водою, для цього зробіть розчин: 1/2 чайної ложки кухонної солі на 240 мілілітрів теплої води. Сольовий розчин не ковтайте. Також можете пити теплу воду з лимонним соком.

Зволожуйте повітря

При болю у горлі варто використовувати зволожувач повітря. Якщо його немає, поставте у кімнаті тарілку з водою.

Уникайте подразників

Уникайте впливу подразників, які можуть посилити біль у горлі, наприклад сигаретного диму чи хімічних речовин.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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