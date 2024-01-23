Збережіть здоров‘я шкіри: як правильно очищати пензлі для макіяжу

Пензлі для макіяжу - це незамінний інструмент для створення ідеального макіяжу. Вони дозволяють рівномірно розподілити косметику по шкірі, створюючи природний і виразний образ.

Однак, щоб пензлі служили довго і зберігали свої властивості, їх необхідно регулярно мити. Про це пише Telegraf.

Чому важливо мити пензлі для макіяжу?

Під час використання пензлі стикаються з шкірою, косметикою і навколишнім середовищем. На їх поверхні накопичуються пил, шкірний жир, відмерлі клітини шкіри, а також бактерії. Ці забруднення можуть негативно впливати на шкіру, викликаючи запалення, акне і інші проблеми. Крім того, брудні пензлі можуть погіршувати якість макіяжу, створюючи нерівний і нерівномірний тон.

Як часто потрібно мити пензлі для макіяжу?

Частота миття пензлів залежить від того, наскільки часто ви користуєтеся косметикою. Якщо ви наносите макіяж щодня, то пензлі необхідно мити не рідше двох разів на тиждень. Якщо ви користуєтеся макіяжем рідше, то можна мити пензлі раз на тиждень або навіть раз на два тижні.

Як правильно мити пензлі для макіяжу?

Існує кілька способів миття пензлів для макіяжу. Один з найпростіших способів - це використання звичайного мила або шампуню для волосся. Для цього вам знадобиться:

Глибока миска або мильниця

Мило або шампунь для волосся

Вода

Наповніть миску або мильницю теплою водою. Додайте в воду трохи мила або шампуню. Опустіть пензлі в воду і почніть їх м'яко масажувати. Промийте пензлі під проточною водою. Дайте пензлям висохнути природним шляхом, поклавши їх на рушник або спеціальну підставку для пензлів.

Якщо ви користуєтеся водостійкою косметикою, то для миття пензлів можна використовувати спеціальний засіб для чищення пензлів. Такі засоби більш ефективно видаляють водостійкі забруднення.

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Щоб пензлі служили вам довго, дотримуйтесь наступних правил:

Не мийте пензлі в гарячій воді, так як це може пошкодити їх.

Не використовуйте для миття пензлів абразивні засоби, так як вони можуть пошкодити ворс пензлів.

Дайте пензлям висохнути природним шляхом, не використовуючи фен або інші теплові прилади.

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