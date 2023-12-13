Збережіть молодість: коли потрібно прокидатись, щоб уповільнити старіння

Зараз існує багато методів для сповільнення процесів старіння, включаючи косметологічні процедури, пластику та домашній догляд. Однак існує простий і дієвий спосіб зменшити вплив старіння на організм без витрат на дорогі процедури. Щоб оточуючі дивувалися вашою молодістю та красою, дотримуйтесь певних порад.

Про це пише ТСН.

Однією з ключових умов для збереження хорошого самопочуття та зовнішнього вигляду є якісний сон. Лікар загальної практики та естетичної медицини, Кумкум Мішра, стверджує, що здоровий сон може значно уповільнити процеси старіння. Таким чином, експерт рекомендує прокидатися між п'ятою і сьомою ранку для досягнення максимального ефекту.

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Біологічні годинники в кожної людини різні, проте від 19 до 94 років рекомендується спати від шести до восьми годин на добу. Спеціаліст зауважує, що якість сну та відновлення організму значно впливають на регулярний графік сну, наприклад, прокидатися о 5-7 годині ранку та лягати спати між 21-23 годинами. Цей режим сну сприяє тривалішому збереженню молодості.

Експерт також рекомендує певні підходи до засинання, щоб уникнути проблем зі сном. Важливо навчити мозок сприймати ліжко як місце для сну. Якщо не вдається заснути протягом 15 хвилин, рекомендується вставати та займатися чимось, поки не виникне бажання спати, щоб асоціювати ліжко із якісним сном.

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