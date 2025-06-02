Збиратимете відрами: чим підживити лохину для хорошого врожаю

Лохина все частіше з’являється на присадибних ділянках українських дачників. Виростити великі, соковиті ягоди не так складно, якщо дотримуватись кількох основних правил посадки та догляду. Врожайність культури значною мірою залежить від правильного вибору місця та умов утримання.

Про це пише konkurent.ua. Для посадки лохини обирайте добре освітлену ділянку, захищену від вітру. Найкраще вона росте на кислих ґрунтах. Не рекомендується висаджувати кущі в затінених місцях або в низинах, де накопичується волога — це може призвести до розвитку грибкових захворювань.

Як підготувати посадкову яму

Перед висадкою потрібно приготувати спеціальний субстрат — суміш верхового торфу та річкового піску у пропорції 2:1. Яму глибиною близько 60 см бажано вистелити агроплівкою — це допоможе зберегти необхідну кислотність ґрунту й уникнути його змішування з навколишнім середовищем.

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Як вибрати та висадити саджанці

Найкраще приживаються саджанці з закритою кореневою системою, віком 2–3 роки. Перед посадкою коріння потрібно замочити у воді на кілька годин, після чого акуратно розправити. Саджайте кущі на 5 см глибше, ніж вони росли у контейнері. Потім ущільніть землю та замульчуйте тирсою або хвоєю шаром до 10 см.

Відстань між рослинами має становити близько 1,5 метра, а між рядами — до 3 метрів.

Догляд за лохиною

Полив — ключ до здорового куща: кожен потребує відра води двічі на тиждень. У спекотні дні корисно також зволожувати листя — зранку або ввечері. Протягом сезону лохину слід регулярно підживлювати мінеральними добривами, а також захищати від шкідників і хвороб.

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