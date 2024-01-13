Знизять рівень тривоги та заспокоять: 8 продуктів, які варто їсти, якщо у вас підвищена тривожність

Сучасний ритм життя часто призводить до стресу, тривоги та напруженості. Ці стани можуть негативно позначитися на здоров’ї та якості життя. Однак існують продукти, які можуть допомогти впоратися з ними.

Про це пише ТСН.

Пробіотичні та ферментовані продукти

Пробіотики – це корисні бактерії, які живуть у кишечнику. Вони відіграють важливу роль у підтримці мікрофлори кишечника, що, у свою чергу, впливає на загальний стан здоров’я, включаючи психічне. Ферментовані продукти – це продукти, які пройшли процес ферментації, під час якого бактерії розщеплюють вуглеводи. До таких продуктів належать:

Грецький йогурт

Квашена капуста

Комбуча

Кімчі

Продукти з великою часткою рослинної клітковини

Рослинна клітковина – це важливий компонент раціону, який сприяє здоров’ю кишечника та покращує травлення. Вона також може допомогти впоратися зі стресом та тривогою. До продуктів з великою часткою рослинної клітковини належать:

Овочі

Фрукти

Ягоди

Цілісні зерна

Бобові

Продукти з високим вмістом магнію

Магній – це мікроелемент, який відіграє важливу роль у багатьох процесах в організмі, включаючи регуляцію настрою. Дефіцит магнію може призвести до стресу, тривоги та депресії. До продуктів з високим вмістом магнію належать:

Жирна морська риба

Темний шоколад

Зелені овочі

Вітамін D

Вітамін D – це жиророзчинний вітамін, який відіграє важливу роль у зміцненні імунітету та регуляції настрою. Дефіцит вітаміну D може призвести до стресу, тривоги та депресії. До продуктів з високим вмістом вітаміну D належать:

Жирна морська риба

Молочні продукти

Яйця

Морські водорості

Горіхи

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Інші продукти, які допомагають впоратися зі стресом, тривогою та напруженістю

Артишоки містять калій, магній, вітаміни С і К, рослинну клітковину, які сприяють захисту від стресу й перенапруження.

Яйця багаті холіном – сполукою, яка захищає організм від перенапруженості та активує якісну роботу мозку, а також покращує настрій.

Мідії та устриці містять амінокислоту таурин, яка сприяє виробленню дофаміну, що регулює реакцію організму на стрес. Таурин також має антидепресивну функцію. Ці молюски також багаті на вітаміни групи В, цинк, мідь, марганець і селен, які покращують настрій.

Петрушка багата антиоксидантами, які допомагають боротися зі стресом та тривогою.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти категорично не можна їсти, якщо на них з‘явилась пліснява.

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