Знижує рівень холестерину та поліпшує стан серця: яку кашу варто включити в раціон

Ми часто чуємо про переваги каш. Навіть якщо ви не прихильник цього виду їжі, існують крупи, які важливо включити в ваш раціон. Один із прикладів – кукурудзяна каша, яка позитивно впливає на всі системи організму. Можна вживати її на сніданок кілька разів на тиждень, і ви помітите значне поліпшення свого самопочуття, повідомляє Ukr.Media.

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Кукурудзяна крупа містить фітостероли, які допомагають знизити рівень холестерину в крові і, таким чином, поліпшують роботу серця. Крім того, калій і магній, що містяться в цій каші, позитивно впливають на функціонування серцево-судинної системи і зменшують ризик серйозних захворювань.

Жовтий колір кукурудзи свідчить про наявність бета-каротину, попередника вітаміну A. Цей елемент є необхідним для підтримки імунітету, здорової слизової оболонки та зору в умовах поганого освітлення.

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