Знижує тиск та заспокоює нерви: топ-8 корисних властивостей м’ятного чаю

Експерти в галузі харчування постійно підкреслюють корисність м'яти для здоров'я. Наприклад, м'ятний чай не тільки приємний на смак, але також сприяє релаксації та полегшує засинання. Він є відмінним засобом для покращення якості сну.

Про це пише Радіотрек.

М'ята також відома своєю здатністю знижувати артеріальний тиск та розширювати кровоносні судини, що корисно для серцево-судинної системи.

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М'ятний чай особливо ефективний при подразненні кишківника та шлунка в умовах стресу, допомагаючи подолати спазми та знизити нудоту. Він також вирішує проблему сухості у роті.

М’ята також володіє чудовим жовчогінний ефектом, допомагаючи поліпшити процес травлення.

Нагадаємо, ми вже писали, чому варто регулярно їсти фініки.

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