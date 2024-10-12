Знімають стрес та заспокоюють: топ - 7 тварин, які знижують відчуття тривоги

Домашні улюбленці – чудові союзники у подоланні стресу. Вони дарують емоційну підтримку та позитивні емоції, сприяючи розслабленню та відновленню душевної рівноваги. Про це пише РБК.

Коти

Їхня грайливість та ніжність допомагають відволіктися від щоденних турбот. Коти невибагливі в догляді та не потребують надмірної уваги. Вони комфортно почуваються як у квартирі, так і на подвір'ї.

Тварини, які знімають стрес. Джерело: Вікіпедія Тварини, які знімають стрес. Джерело: Вікіпедія

Кролики

Ці тваринки можуть стати чудовими компаньйонами для зниження напруги. М'які, пухнасті та тихі, вони приємні на дотик і в спілкуванні. Кролики адаптуються як до домашніх умов, так і до життя надворі.

Тварини, які знімають стрес. Джерело: Вікіпедія Тварини, які знімають стрес. Джерело: Вікіпедія

Собаки

Собаки здатні суттєво зменшити тривожність завдяки своїй відданій і заспокійливій натурі. Вони створюють відчуття захищеності та підтримки, допомагаючи відволіктися від негативу і наповнити життя радістю.

Тварини, які знімають стрес. Джерело: Вікіпедія Тварини, які знімають стрес. Джерело: Вікіпедія

Тхори

Тхори – веселі та незвичайні домашні улюбленці, ідеальні для дітей, якщо ви готові миритися з їхнім специфічним ароматом. Ці створіння нагадують кошенят своєю енергійністю та любов'ю до ігор. Їх навіть можна привчити до лотка.

Рибки

Акваріумні рибки легко вписуються в будь-який інтер'єр і не створюють клопоту.

Тварини, які знімають стрес. Джерело: Вікіпедія Тварини, які знімають стрес. Джерело: Вікіпедія

За темою: Найдорожчі коти у світі: особливості порід та фото

Морські свинки

Морські свинки – компактні, пухнасті та симпатичні тваринки, чудово підходять для зменшення тривоги. Вони дружелюбні, ласкаві та потребують уваги.

Ігуани

Ігуани – не лише чудовий вибір для зняття стресу, але й ідеальний варіант для любителів незвичайних улюбленців. Ці цікаві рептилії здатні прив'язатися до господаря, хоча спершу можуть проявляти агресію чи боязкість.

Тварини, які знімають стрес. Джерело: Вікіпедія Тварини, які знімають стрес. Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, у Румунії оголосили про нову породу котів, які отримали назву трансильванські.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!